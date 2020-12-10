【產經直播】港股成交縮難有突破？

2020年12月10日 16:47
  • 東網電視
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    港股周四(10日)跟隨外圍下跌，最多跌215點，最終跌92點，收報26,410點，成交亦淡靜，僅約1,100億元；臨近年尾，港股有甚麼需要注意？成交愈來愈縮下，恒指難有突破？
    中國移動(00841)最低跌至44.5元，創14年低，股價走勢為乜咁差？另外，剛於周二上市的京東健康(06618)將被納入恒生科技指數及國企指數等多項指數，於12月22日生效，股份今日走勢反覆，現水平仲追唔追好？
    手機設備股有沽壓，舜宇光學(02382)公布11月出貨量數據，手機鏡頭出貨量約1.28億件，按年跌0.8%，即市一度跌約6%，瑞聲科技(02018)及比亞迪電子(00285)均偏軟，有貨速沽為上策？
    另外，新能源汽車股偏軟，比亞迪股份(01211)一度跌接近4%，現價入市值博率高唔高？有傳長城汽車(02333)計劃推動新電動車品牌，消息對股份又有冇幫助？
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