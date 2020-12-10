內地客沽昇御門四房　6年虧損逾683.5萬元

樓市不穩，市場再錄蝕讓個案。土地註冊處資料，紅磡昇御門2座中層A室，實用面積1,570方呎，四房間隔，本月初以2,565萬元成交，呎價16,338元。單位2014年7月買人價約2,630.43萬元，6年帳面已貶值逾65.4萬元。

而兩名原業主名字均為漢語拼音，料屬內地人士，當年購入單位時支付合共23.5%的雙倍印花稅及買家印花稅，涉及稅額逾618.15萬元，連同稅項是次交易虧損逾683.5萬元。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020