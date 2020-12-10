聯博：高收益債券及與美國按揭相關證券存投資機遇

經濟前景逐漸明朗，投資管理公司聯博建議，投資者應利用多元策略部署債券及市場有利創造收益的資產。

聯博固定收益資深投資策略師梁文偉表示，目前的關鍵問題在於更強勁的增長能否推動更廣泛的通貨再膨脹，並反映在消費物價和債券孳息率上。

梁氏指，中期而言，環球經濟正逐步邁向通貨膨脹，但美國遲遲未能推出進一步的財政刺激措施，加上失業率高企，通脹預期較低，通脹難以在2021年出現。央行政策步入新時代，貨幣政策的首要目標是將債券孳息率維持於低位，以支持財政擴張。

信貸市場方面，隨着最艱難的時期慢慢過去，該行認為已發展市場高收益債券以及與美國住宅抵押貸款相關的部分信貸證券存在投資機遇。明年應留意非投資級新興市場主權債券和亞洲企業信貸，以提升收益水平。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020