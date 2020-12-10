Airbnb定價每股68美元 美IPO規模直逼2000年科網泡沫
2020年12月10日 17:52
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（Getty Images圖片）
短租住宿網站Airbnb宣布將其IPO價格定在每股68美元，預計將於12月10日在納斯達克全球精選市場開始交易。據報，其定價超出指導價區間高端，籌集資金約35億美元。
按這一價格計算，該公司完全攤薄估值達到約470億美元，其中包括員工股票期權和限制性股票單位。
據統計美國交易所今年IPO的累計融資規模已超過1,630億美元，宗數達420宗，其中包括DoorDash規模33.7億美元的上市交易，規模直逼2000年互聯網泡沫時的紀錄。
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