信銀國際高淨值客戶人數按年上升近1倍

中信銀行(國際)個人及商務銀行業務部私人銀行及財富管理執行總經理文偉成表示，該行財富管理業務於2020年迅速增長，資產管理規模穩步上升，高淨值客戶人數比2019年底上升接近1倍。

他指出，經信銀國際流動銀行「inMotion動感銀行」進行的財富管理產品交易宗數佔比，較2019同期增長約3倍，特別是智能投資顧問服務Robo360自2019年11月推出以來，客戶人數持續上升，預期2020下半年較2020上半年將有雙位數增長，於Robo360的客戶中，有30%為40歲以下的年青客戶，近10%為全新客戶，認為有助開拓年輕客戶市場。

截至2020年9月，信銀國際整體股票交易金額比去年同期上升近3倍，其中美股交易金額更上升近4倍，整體基金交易宗數較去年同期上升近4倍，其中經「inMotion動感銀行」的交易金額更上升超過8倍；經「inMotion動感銀行」進行外匯交易的金額比去年同期上升接近4倍。

信銀國際於今年11月邀請了100位高淨值客戶進行問卷調查。調查結果顯示，高淨值客戶普遍已習慣使用網上銀行及手機應用程式等線上平台，其中更有逾半傾向使用人工智能及客戶經理服務結合的財富管理服務模式、超過70%曾以網上銀行及/或手機銀行應用程式投資。

針對高淨值客戶，該行推出CITICdiamond財富管理服務，透過線上(online)線下(offline)結合的服務模式，為資產值達400萬港元或以上客戶的健康及財富增值。

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