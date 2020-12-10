元朗洋房項目原以9350萬沽　剛落實終止買賣

樓市前景未明，交易告吹個案不斷湧現。據一手銷售資訊網資料，元朗洋房項目FRASER VILLAGE，早於今年9月28日整個以9,350萬元售出，但成交紀錄冊列明，今日(12月10日)已終止買賣合約。

資料顯示，該項目位於禮修村丈量約份第120約地段第4041號，早前推出招標，地盤面積約41,366方呎，共建16幢3層高洋房及1處私家會所，總樓面面積為約30,138方呎，總實用面積約27,113方呎。

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