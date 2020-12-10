11月大型私宅屋苑呎租微升0.3%　全年料跌半成

香港住宅租金走勢略為回穩，有地產代理指，11月份大型私人住宅屋苑的實用面積平均呎租約33.8元，較10月份微升約0.3%，連跌兩個月後回升，但預期今年租金仍會下跌約5%。

中原地產研究部指出，根據該行新簽租約統計，上月份全港107個大型私人住宅屋苑的實用呎租，較10月份的33.7元稍為上升。即使疫情再臨，相信對租金影響輕微，不會跌穿今年的5月約33.2元的低位。該行預期12月份租金平穩，繼續於33.8元窄幅爭持，全年租金仍下跌，等待明年經濟重啟。

十大藍籌屋苑方面，11月份有7個平均呎租下跌，其中紅磡黃埔花園呎租約34元，按月下挫約5%最多，其次是太古城，呎租約38.8元，下跌約1.5%，柴灣杏花邨亦跌約1.4%。

其他屋苑如鴨脷洲海怡半島跌0.8%，茶果嶺麗港城下調約0.6%。至於天水圍嘉湖山莊及茘枝角美孚新村，呎租就分別跌約下調約0.4%與0.3%。

另外，租金錄得上升的屋苑，包括有沙田第一城，平均呎租約37.9元，按月升2.7%。藍田滙景花園及鰂魚涌康怡花園同樣錄得升幅，分別按月升約1.8%及約0.3%。

今年6月份，租金進入季節性旺市，期間爆發第三波疫情，仍然無阻租金連升3個月共3.6%。暑期旺市結束後，租賃市場進入傳統淡季，租金的跌幅抵銷旺季期間部分升幅。即使第四季開始傳出栽員的利淡消息，但租金未有轉勢大跌，連續兩個月企穩33.8元附近等待本地經濟重啟後上升。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020