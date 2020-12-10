星展啟動數碼交易平台　 提供加密貨幣服務

星展銀行宣布，將啟動其數碼交易平台，利用區塊鏈技術，為機構投資者及認可投資者提供包括加密貨幣等數碼資產的資產代幣化和二級市場交易，形成資金募集的生態系統。

該行指，新加坡金融管理局已批准該行就股票、債券和私募股權基金等資產，營運有組織的市場活動。該平台為會員制交易平台，初期將提供兌換比特幣、乙太坊、比特幣現金、瑞波幣服務。據估計，去年全球數碼交易平台的每日交易額於500億美元至1,000億美元之間。

新加坡交易所將入股該行數碼交易平台，並持有10%股份。該行表示，雙方將探討在數碼資產和數碼貨幣不斷增長下，加深新加坡資本市場的流動性，規模和增長的機會。

星展集團執行總裁高博德表示，現時數碼資產及貨幣交易成為大勢，通證化、交易和託管都是銀行應進入的「自然領域」，惟由於數字貨幣的價格波動性高，將更適合了解資產屬性的機構投資者和合格投資者，因此短期內並未打算開放予散戶。

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