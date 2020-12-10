高偉電子獲提收購要約　周五復牌

鑑於要約人將因收購事項而收購公司超過30%的投票權，根據收購守則規則26.1，要約人將須就所有已發行股份作出強制性有條件現金要約。每股要約股份現金5.87元；使價為3.76港元的要約購股權現金2.11元；行使價為1.814港元的要約購股權現金4.056元。

要約人擬以內部資源及╱或外部債務融資為收購事項及要約的總代價即27.23億元。

公司已向聯交所申請股份自2020年12月11日上午九時正起在聯交所恢復買賣。

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