伍潔鏇再獲委任為證券及投資學會董事局主席

香港證券及投資學會宣布，再度委任香港交易所上市科首席營運總監兼政策及秘書服務主管伍潔鏇為董事局主席。

伍潔鏇自2014年12月起擔任學會董事，是次連任，為其出掌主席的第三個任期。伍氏表示，新冠肺炎疫情爆發令今年充滿挑戰，惟學會沉着應戰，重新部署和定位其的服務，以滿足會員和業界從業員專業發展的需要。

她又代為學會向3名退休董事Paul Day、李鴻斌及宓光輝表示謝意，尤其他們在過去6年對學會的貢獻，並期望他們繼續支持學會。

另外，Quartermain集團行政總裁吳格嵐及HashKey集團首席營運官關蕙再次當選為董事會成員，馬山資本董事總經理林子傑則當選為新的董事會成員，每名董事任期三年。

新一屆學會董事局成員由13名董事組成，其中3名由香港證監會委任，其他10名則由會員選出。董事局成員來自金融服務相關行業的不同界別，包括學術界、企業融資、基金管理、期貨、投資分析及證券業。

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