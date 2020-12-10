新股專輯：泡泡瑪特頂頭槌飛賺逾200萬 大唐集團潛水
2020年12月10日 19:59
東網電視更多新聞短片
中國潮流百貨零售泡泡瑪特暗盤現「炒風」。
周五(11日)將有兩隻新股掛牌，中國潮流百貨零售泡泡瑪特(09992)暗盤現「炒風」，曾升1.06倍，以高位79.6元計，一手200股最多帳賺8,220元，「頂頭槌飛」大戶更「和味」，最多賺逾206萬元。
據輝立交易場，泡泡瑪特暗盤收報78.25元，較招股價38.5元大漲1.03倍，每手帳面獲利7,950元，每張「頂頭槌飛」更大賺逾201.15萬元。
於耀才暗盤交易市場，暗盤收升1.03倍，報78.4元，每手帳賺7,980元，每張「頂頭槌飛」更大賺逾201.96萬元。
泡泡瑪特獲47.92萬人熱捧，超額認購355.74倍，一手中籤率15%，認購50手才穩中一手。今次有81張「頂頭槌飛」，每張飛獲分派270手，假設以孖展息率2.88厘借九成計算，6日孖展息約13.49萬元，意味首日升約6.5%才可「回本」。
至於內地房地產商大唐集團(02117)表現則大相逕庭，認購不足額，仍以接近招股價上限的4.56元定價。
於輝立暗盤最高見4.56元，收市「潛水」，報4.52元，跌0.87%，每手1,000股帳蝕40元。在耀才暗盤交易市場則先跌後升，以盤中低位4.4元開市，較招股價挫3.5%，收升1.75%，報4.65元，每手帳賺80元。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020