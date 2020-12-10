新股專輯：泡泡瑪特頂頭槌飛賺逾200萬　大唐集團潛水

據輝立交易場，泡泡瑪特暗盤收報78.25元，較招股價38.5元大漲1.03倍，每手帳面獲利7,950元，每張「頂頭槌飛」更大賺逾201.15萬元。

於耀才暗盤交易市場，暗盤收升1.03倍，報78.4元，每手帳賺7,980元，每張「頂頭槌飛」更大賺逾201.96萬元。

泡泡瑪特獲47.92萬人熱捧，超額認購355.74倍，一手中籤率15%，認購50手才穩中一手。今次有81張「頂頭槌飛」，每張飛獲分派270手，假設以孖展息率2.88厘借九成計算，6日孖展息約13.49萬元，意味首日升約6.5%才可「回本」。

於輝立暗盤最高見4.56元，收市「潛水」，報4.52元，跌0.87%，每手1,000股帳蝕40元。在耀才暗盤交易市場則先跌後升，以盤中低位4.4元開市，較招股價挫3.5%，收升1.75%，報4.65元，每手帳賺80元。

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