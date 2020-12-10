新盤UPDATES：發展商或引入按揭計劃助買家入市

各大發展商正積極籌備明年大規模推盤，個別更計劃把握年底前最後機會開售較小型項目，除了市區單幢樓之外，有新界區洋房盤亦部署下周加入推盤行列，發展商並預告考慮引入按揭計劃協助買家入市。

尚悅·天城考慮提供樓價80至85%高成數一按

豪宅新盤承接持續理想。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，新冠肺炎疫情爆發後，買家更關注生活空間及環境等因素，為回應市場需求，公司部署推售元朗洋房項目尚悅·天城，預料好大機會在月內開售，發展商考慮提供樓價80%至85%高成數一按。

配合工程進度，最快下周可開放示範屋予準買家參觀。他透露，周四(10日)率先介紹3號洋房的平面圖，實用面積1,825方呎，間隔四房四套設計，花園面積1,102方呎，屬項目最大花園，天台面積則為433方呎。

他透露，參考同區一手物業做價，近期成交呎價約1.6萬至1.7萬港元，公司會參考有關價錢。市況方面，若疫情完結後，明年樓價料可上升。

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元朗洋房項目原以9350萬沽 剛已終止買賣

樓市前景未明，交易告吹個案不斷湧現。據一手銷售資訊網資料，元朗洋房項目FRASER VILLAGE，早於今年9月28日整個以9,350萬元售出，但成交紀錄冊列明，周四已終止買賣合約。

資料顯示，該項目位於禮修村丈量約份第120約地段第4041號，早前推出招標，地盤面積約41,366方呎，共建16幢3層高洋房及1處私家會所，總樓面面積為約30,138方呎，總實用面積約27,113方呎。

美聯：年內推售全新樓盤售出率近7成

據美聯房地產數據及研究中心統計，截至12月9日，今年以來推出的34個全新樓盤，單位總數共涉13,051伙。綜合一手銷售資訊網資料，期內已售出9,015個單位，售出率約69.1%。

該公司首席分析師劉嘉輝指出，若以面積劃分，年初至今以兩房單位售出量與售出率為各類間隔之冠，暫已售出3,791伙，銷售比例達81.4%。而開放式單位年內已售1,008伙，售出率為66.7%，三房或以上單位同期沽出2,083伙，售出率為59.6%。

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