會計師公會新會長：視一人一票選會長為首要任務

香港會計師公會周四(10日)舉行周年大會，公會理事會互選出國衛會計師事務所總執行董事鄭中正為新一任公會會長，李淑儀及李健恆為副會長。任內將推動10項重點工作，將率先處理「一人一票選會長」及新會員需套指模。

鄭中正表示，視「一人一票選會長」為首要任務，公會的領導者亦十分焦急，目前已有獨立工作小組，冀盡快向會員作諮詢，待收到反饋後，再推出時間表以供參考。不過，民選會長牽涉修例，要等待立法會通過，過程需時，而能否於任內(即2022年前)推出要視乎立法會，坦言現時未有明確時間表，但強調會研究其他近似的替代方案，實行「兩條腿走路」。

近日公會改入會慣例，要求學生會員轉正式會員時，需同意警方套指模，以查刑事紀錄，引起業界極大反對。鄭中正指，會與副會長立即跟進有關事宜，並了解整件事的來龍去脈，再三強調以「合情、合理、合法」解決。同時亦會諮詢法律意見，並向不同監管機構，尤其警方，釐清事件。

他又指出，留意到有會員反映打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(AML)不太符合香港的情況，將與監管機構溝通，以「減少加重會員喺AML合規(compliance)的壓力」，並參考國際情況設立貼近香港的AML機制。

對於早前出現的「查冊風波」，他表示，核數師與會計師在工作上經常需要查冊，以追查有沒有任何關連交易或利益衝突，但現時會計師及核數師工作之用未列入查冊目的，未來會向政府部門溝通，爭取在法例監管下合法查冊。

鄭氏又指，上任後希望可以改善香港會計師就業、工時長的情況，同時推動數碼化及國際化。

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