【全球救市】歐央行加碼買債5000億歐元　期限延長9個月

儘管疫苗開發取得進展，但疫情反彈及新一輪封鎖措施下，歐洲短期經濟仍面臨挑戰。歐洲央行議息後一如預期再度放水，加碼買債5,000億歐元(約4.69萬億港元)，令抗疫緊急買債規模擴至1.85萬億歐元，且有關計劃期限延長9個月，由明年6月底進一步延至最少2022年3月底。

歐央行並為銀行提供更多長期貸款，包括提供額外4輪抗疫緊急長期再融資操作(PELTRO)。

該行維持存款利率負0.5厘，基準利率維持零，邊際貸款利率亦維持0.25厘不變。

事實上，歐元區正面臨3大經濟風險，除新一輪疫情外，還有英國可能爆發硬脫歐，以及歐盟就復甦基金的談判陷僵局。不過，這些都被視為短期風險，政治糾紛有望於明年春天前化解，但此前歐央行需要負起協助區內經濟度過冬季難關的重任。

歐央行行長拉加德稍後舉行議息後記者會。

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