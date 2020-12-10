華潤置地11月銷售額按年增逾10%
2020年12月10日 21:16
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華潤置地(01109)公布，11月總合同銷售金額為約289.4億元人民幣(下同)，按年增長10.7%；總合同銷售建築面積160.43萬平方米，按年增長10.4%。至於權益合同銷售金額及權益合同銷售建築面積分別為約179.8億元及111.09萬平方米，分別按年下降1.9%及5.8%。另外，11月投資物業實現租金收入約14.7億元，按年增長37.3%。
集團同月在深圳、貴陽、武漢、鄂州及鄭州收購5幅地塊，總樓面面積約190.17萬平方米。集團就該等土地收購應付的權益土地出讓金約為150.2億元。
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