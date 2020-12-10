奧園健康斥最多8700萬人幣購物管公司

北京博安物業服務在北京、內蒙古自治區及黑龍江省從事提供物業管理服務，主要向中國高端物業、酒店及白領社區提供物業管理服務。現時擁有約14個項目，各有5個項目位於北京市及哈爾濱市，另有4項目位於呼和浩特市。在管物業總建築面積約208萬平方米，及供暖服務面積約38.5萬平方米。

另所購公司截至去年底止全年營業額7,650.5萬元，按年減少12.86%；除稅後溢利淨額1,550.8萬元，按年增50.46%。

此前，奧園健康9月中宣布收購提供醫美服務業務的連天美55%股權，惟上周一(30日)表示，出於商業原因而終止交易。

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