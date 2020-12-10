證監會就外間電子數據儲存　向市場提供進一步指引

香港證監會以《常見問題》形式，就外間電子數據儲存向市場參與者發出進一步指引，旨在跟進證監會於2019年10月31日發出的通函，當中載列了持牌法團在只使用外間電子數據儲存供應商存放《證券及期貨條例》或《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》所規定的紀錄或文件時適用的規定。

證監會將接納由持牌法團的兩名核心職能主管各自作出的承諾，或在證監會同意下，由一名核心職能主管或負責人員作出的承諾，作為業界符合該通函所載規定的替代方案。另外，每名核心職能主管必須管有所有數碼證書、鑰匙、密碼和保安編碼器的規定。

常見問題集中提到，獲取電子數據儲存供應商的承諾這項規定，僅適用於持牌法團只將電子監管紀錄存放於某個非香港電子數據儲存供應商的情況。如同時將一整套相同的電子監管紀錄存放於持牌法團使用的香港處所，便毋須取得電子數據儲存供應商的承諾。而持牌法團不能將電子監管紀錄只存放於香港以外地方的聯屬公司。

若持牌法團如已成功取得證監會批准，所委聘的電子數據儲存供應商的處所(包括數據中心)用作存放電子監管紀錄。如新處所位於香港，便應申請根據《證券及期貨條例》第130條的特定批准。相反，新處所位於香港以外地方，無需另行取得批准。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020