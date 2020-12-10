調查指不足8成人以現金作為支付方式

疫情正推動社會無現金化，Visa研究顯示，78%的受訪者以現金作為支付方式，遠低於去年的91%，而以信用卡及扣帳卡作為支付方式的則從去年同期的80%上升至84%。Visa香港及澳門區董事總經理史美琪表示，除電子商務外，電子銀行及開放數據將成為兩大增長引擎，推動可持續數碼轉型。而更多消費者進行連網商業，意味着可預視的金融及個人數據將增加。

研究於今年8月進行，訪問了500位香港市民。研究指，當疫情基本過去後，仍有45%港人預計消費將於網上進行。而相信三年內有可能踏入無現金時代的受訪者由去年的19%上升至25%。過半受訪者認為無現金社會最大的好處是「方便」及「更衞生」。

在電子銀行方面，消費者對其帶來便利的期望表現得最為明顯，數據顯示，超過五分之二的消費者每周內曾數次甚至多次使用流動銀行服務，同樣比例的消費者很少或從未親臨銀行分行。疫情期間，39%的消費者更頻密採用電子銀行服務，38%計劃於疫情過後繼續採用電子方式。

儘管香港消費者普遍接受電子銀行，但對分享數據仍有不少顧慮，研究顯示，僅39%的消費者願意分享聯絡資料，以及只有29%願意分享個人身份資訊。接近一半消費者認為政府及企業可以採取更多措施保障他們的數據及私隱。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020