樓價UPDATES：市場缺盤下出現零星逆市高價個案

樓市剛性需求強勁，市場缺盤下出現零星逆市高價個案，土瓜灣喜築一房以716萬元售出，創同戶型二手新高價，馬鞍山銀湖‧天峰也有兩房戶，以同類高位915萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島7座高層C室，實用面積656方呎，三房連套房間隔，以1,000萬元成交，實用呎價15,244元。原業主於2007年8月以約326萬元購入物業，是次轉售帳面獲利約674萬元，升值逾兩倍。

●柴灣杏花邨26座中高層3室，實用面積499方呎，兩房間隔，放盤約3個月，原業主開價930萬元，經議價後減價35萬元或約3.8%，以895萬元沽出，實用呎價17,936元。

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九龍區

●土瓜灣喜築中層H室，實用面積377方呎，一房間隔，以780萬元放售，經議價以64萬元售出，以716萬元沽出，實用呎價18,992元，創同類戶型二手做價新高。

●土瓜灣翔龍灣本月暫錄3宗成交，均為減價貨，其中3座中層A室，實用面積361方呎，兩房間隔，最初開價738萬元，議價後以675萬元成交，實用呎價18,698元。

●九龍灣德福花園Q座高層14室，實用面積540方呎，兩房間隔，原叫價783萬元，減價48萬元，以735萬元成交，減幅約6.1%，實用呎價13,611元。

●長沙灣曉盈中層B室，實用面積296方呎，一房間隔，最初開價590萬元，降價26萬元，以564萬元成交，實用呎價19,054元。原業主於2017年10月以515萬元買入單位，持貨滿3年鬆綁轉售，帳面獲利49萬元。

●大角咀港灣豪庭5座高層D室，實用面積372方呎，兩房間隔，7月開價780萬元放售，累減95萬元，以685萬元成交，實用呎價18,414元。

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新界區

●馬鞍山銀湖‧天峰8座高層F室，實用面積541方呎，兩房間隔，以915萬元零議價售出，呎價16,913元，創同類單位新高價。

●粉嶺綠悠軒5座中層D室，實用面積445方呎，兩房間隔，議價後以556萬元獲承接，實用呎價12,494元。

●沙田帝堡城2座低層A室，實用面積547方呎，兩房間隔，以818萬元易手，實用呎價14,954元。

●屯門大興花園2期4座中層A室，實用面積544方呎，兩房間隔，叫價650萬元，放盤1個多月，減價40萬元，以610萬元成交，實用呎價11,213元。

●屯門錦興大廈高層F室，實用面積375方呎，兩房間隔，業主已決定移民，故賣樓套現，放盤價460萬元，議價後以435萬元成交，實用呎價11,600元。

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