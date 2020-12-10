榮耀手機洽聯發科技供應晶片 揚言做「中國第一」
2020年12月10日 22:05
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內地傳媒引述消息報道，向小米集團(01810)及華為等內地智能手機品牌供應手機系統晶片台灣晶片設計公司聯發科技，正就向華為分拆出來的手機品牌榮耀供貨，與美國商務部進行評估和了解。
另有報道指，榮耀首席執行官趙明曾於內部會議提出要成為國內手機市場第一。一位接近聯發科對手高通的消息人士則表示，高通與榮耀的晶片供應談判進展非常樂觀，雙方已接近達成供應合作。
內地手機品牌通常在較廉價的機款搭載聯發科的晶片，中高檔的絕大多數用高通。
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