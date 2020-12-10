榮耀手機洽聯發科技供應晶片　揚言做「中國第一」

另有報道指，榮耀首席執行官趙明曾於內部會議提出要成為國內手機市場第一。一位接近聯發科對手高通的消息人士則表示，高通與榮耀的晶片供應談判進展非常樂觀，雙方已接近達成供應合作。

內地手機品牌通常在較廉價的機款搭載聯發科的晶片，中高檔的絕大多數用高通。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020