【悲情樓市】港樓前景兩年包尾　內地客沽昇御門慘蝕近700萬

受社會衝突及新冠肺炎疫情夾擊，香港地產市場投資信心嚴重受挫。根據一份《2021年亞太地區房地產趨勢調查報告》，明年地產投資前景香港居第22位，連續兩年「包尾」。

上述調查報告由台灣資誠全球聯盟組織(PwC)與城市土地學會(Urban Land Institute)共同發布，比較了亞太區22個城市明年房地產投資前景。報告提到，香港經過兩年受不同負面因素影響，引致市況步入衰退，而海外投資者亦關注過高的樓價，會對投資香港市場帶來風險。

樓市延續弱勢，市場再有業主蝕讓離場。紅磡昇御門四房單位以2,565萬元登記售出，原業主料為內地人士，持貨6年帳面損手逾65.4萬元，若計及買入單位時所支付的辣稅，更合共虧損超過683.5萬元。

土地註冊處資料顯示，上述單位為2座中層A室，實用面積1,570方呎，成交呎價16,338元，單位於2014年7月的買入價約2,630.43萬元，至今貶值約2.5%。而上址兩名原業主名字均為漢語拼音，當年入市須繳付共23.5%的雙倍印花稅及買家印花稅。

同時，部分成交亦僅勉強力保不失，美聯梁浩文表示，屯門時代廣場E座高層5室，實用面積272方呎，開價445萬元，減價至421.8萬元售出，呎價15,507元。原業主於2017年10月以399萬元入市，持貨滿3年轉售帳面只獲利約22.8萬元，升幅僅約5.7%，扣除使費料接近平手離場。

市況欠佳，業主要進一步減價才能出貨。利嘉閣羅志雄稱，將軍澳城中駅6座高層D室，實用面積633方呎，三房連套房間隔，今年4月底開始放售，原叫價1,100萬元，其後多次減價，本月初已下調至1,000萬元，最終減至965萬元易手，累減135萬元或12.3%，呎價15,245元。

香港物業今年表現並不理想，仲量聯行香港主席曾煥平稱，上半年中小型住宅價格錄約2.2%升幅，惟疫情持續，下半年轉勢下跌約3.2%，全年略為下跌約1%；明年跌價最多5%，豪宅更將有約一成跌幅。

他建議，政府應就住宅市場撤辣，例如放寬樓價1,000萬元以上按揭，有助推動換樓鏈。

至於明年甲級寫字樓租金及售價均預計有較大跌幅，該行商業部主管鮑雅歷表示，今年下半年整體商廈空置率升至8.8%，創2004年後最高，預期明年該比率仍會上升，甲級寫字樓租金料跌5至10%，售價將下挫約10至15%。

此外，今年來港旅客人數急挫，零售市道慘淡，核心區舖位租金下挫約36.8%。不過，該公司商舖部主管唐偉樂認為，由於舖租早前已大幅下挫，有望見底反彈，料明年有最多約5%升幅。

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