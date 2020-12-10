【夜市UPDATES】美股納指率先轉升　港股夜期高水

雖然美國國會通過權宜支出法案避免政府停擺，但國會兩黨領袖暫無就經濟刺激方案的會談計劃。美股早段低開，目前跌勢收窄，道指現報30,025點，跌43點或0.14%；標指報3,670點，跌2點或0.06%；納指轉升，報12,353點，升14點或0.11%。

港股期指夜市日內低位反彈，現報26,432點，升19點，高水21點。

華爾街分析師相信，新冠疫苗的大規模接種將使2021年美股再創新高。The Bahnsen Group首席投資官David Bahnsen表示，這是經典​​的板塊輪換，自9月溫和啟動的均值回歸交易的延續，相信它還會延續更長時間。

美國眾議院周三批准將聯邦政府支出延長一周，使議員們有更多時間來討論包括1.4萬億美元綜合支出措施在內的更廣泛支出計劃。

美國參議院多數黨派領袖麥康奈爾表示，他希望國會通過一項抗疫紓困救濟法案，其中的企業、州及地方政府的救濟不具有法律豁免權。參議院少數黨派領袖舒默表示，麥康奈爾的提議並不真誠。

數據方面，美國疫情反彈拖累就業市場！美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數由前一周的71.6萬人，大增13.7萬人至85.3萬人，遠多過預期72.5萬人，而前周持續申領救濟人數亦由552.7萬人升至575.7萬人，高過預期521萬人。

美國勞工部公布，11月份消費物價指數按月升0.2%，高過預期0.1%升幅，按年亦升1.2%，略高預期增加1.1%。至於上月扣除食品及能源的核心指數按月升0.2%，亦高過預期增長0.1%。

【22:30】科技股受壓拖累下，美股3大指數周三(9日)均從紀錄高位倒跌收市。由於美國就業市場惡化，加上刺激經濟方案談判前景未明，美股周四(10日)早段跌勢未止，道指續挫191點，報29,876點，納指亦跌124點，至12,214點。

高盛策略員發表報告，估計標指每股純利今年倒退17%後，明年將反彈29%，高過其他市場預測，主要反映該行料企業邊際利潤率明年將升至11.1%，僅較2018年高峰低20點子，亦高市場平均預測的10.7%。以行業計，高盛預期周期性行動將帶動盈利增長，而資訊科技股繼續是每股盈利、銷售及邊際利潤的「最重要」增長推動力。

美國首次公開招股(IPO)市場持續熾熱，短租住宿網站Airbnb股份周四掛牌上市，最終以每股68美元定價，高過介乎56至60美元的招股價範圍，集資約35億美元(約273億港元)，市值達470億美元。

至於DoorDash周三首日掛牌表現相當理想，第一口價已達182美元，最高升見195.5美元，即較招股價102美元高出92%，收市報189.51美元，仍漲近86%，市值達逾600億美元，遠高於6月時的160億美元私人市場估值，惠及早期投資者大賺。DoorDash股價周早段報177.615美元，回吐6.28%。

另外，通用電氣(GE)就被指控其電力設備及已出售保險業務的會計手法誤導投資者，與美國證交會(SEC)達成和解協議，同意支付2億美元罰款。GE股價早段報11.18美元，仍漲2.03%。

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