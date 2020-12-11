東方日報B2：標普道瓊斯指數踢走21中企　恐陸續有來

標普道瓊斯指數公布，10間公司的證券將被剔出逾50項股票指數，本月21日開市前生效。公司亦會在其固定收益指數中，剔除另外11間中資企業的證券，明年1月1日開市前生效。該公司將繼續留意有關黑名單的任何更新，以及進一步釐清行政命令的範圍會否涉及附屬公司，及其他相關事項。

此外，早於上月已有外媒引述摩根大通向客戶稱，旗下被市場廣泛追蹤的債券指數，決定將被限制的中國公司所發行的新債剔除。而國際指數公司MSCI明晟及納斯達克指數供應商均表示，最快本周公布是否剔除相關股份。市場憂慮這類剔除行動會陸續有來。

行政命令的原意，是禁止美國人投資名單上被界定由中國軍方擁有或控制的中國企業，但影響範圍明顯並不局限於美國人。因為全球追蹤有關指數的投資者，將會對名單上的中企股份及債券避而遠之，甚或減持現有股債。觀乎上述5隻在港上市股份，除中芯國際外，其餘4隻股份，自特朗普簽署行政命令，確認股份被列入黑名單至周四(10日)為止，股價累積下瀉16至22%。

對於指數公司陸續採取行動，大華繼顯執行董事梁偉源認為，被動基金將會在股份正式踢走之日沽清相關股份。惟當局也列明，明年11月才是完全沽清股份的死線，相信仍需時執行，且新政府上場後的做法或有別於特朗普，暫時毋須太擔心。

他又指，近期指數公司陸續增加中資企業比重，倘當局把更多公司列入黑名單，驅使更多股份被剔除，將影響指數公司日後編制指數的客觀性，指數公司或面臨基金公司反對的壓力。

事實上，美國制裁中企的動作，似沒有影響投資者的取態，國際投資者對中國資產的需求更暴增。基金研究及評級機構晨星所追蹤的大中華股票基金，今年首10個月全球吸資104億美元(約811億港元)，反觀發展中國家基金卻流出239億美元(1,864億港元)。

有外媒報道指出，東方匯理資產管理和荷寶企圖將中國從整體新興市場投資組合分拆出來，推出專注於中國的新投資策略，以應對投資者對於中國及新興市場看法已經是「大到無法忽略」的差別。

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