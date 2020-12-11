歐股個別發展　Ocado急挫6%

歐洲股市收市個別發展，英國富時100指數收報6,599點，升35點或0.54%；法國CAC指數收報5,549點，升2點或0.05%；德國DAX指數收報13,295點，跌44點或0.33%。

歐盟領導人周四在布魯塞爾舉行為期兩天的歐盟理事會會議，市場還將關注歐洲央行，該行將發布其最新的貨幣政策決定和宏觀經濟預測。隨着歐洲應對第二波新冠肺炎，該央行有望擴大其刺激計劃。

TUI集團年度虧損30億歐元，因為新冠肺炎抑制了全球最大假日集團的旅行需求和財務狀況，迫使該集團尋求德國政府的多項紓困。它將把削減成本的目標從之前的3億歐元提高到每年4億歐元。TUI股價全日挫5.47%。

英國在線超市Ocado Group兩個月內第二次上調了對2019至20年核心收入的預測，最新料全年經調整除息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)超過7,000萬英鎊，主要受惠於與馬莎合營公司的貢獻。Ocado Group股價收市急挫6.08%。

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