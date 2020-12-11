受惠股市上漲　美國家庭淨資產再創新高！

美國聯儲局周四(10日)發表報告指，於第三季，美國家庭淨資產增加3.8萬億美元或3.2%，至123.5萬億美元，創紀錄新高，主要受惠於期內股市上漲，使美國人財富增值，抵銷了儲蓄下降的影響。

聯儲局並指，受按揭貸款推動，家庭債務以5.6%的年率增長，據外媒統計，按揭貸款債務出現2007年以來最大幅度的季度增長，反映了住宅貸款申請火熱。

報告顯示，美國人民持有的股票價值上升2.8萬億美元，房地產價值上升約4,300億美元。

第三季美國企業債務按月下降逾380億美元，折合年率下降0.9%，總體餘額達17.5萬億美元，這是自2010年末以來首次下降；聯邦債務餘額增加約5,110億美元，折合年率增加9.1%，至近23萬億美元。

不含按揭貸款債務的消費信貸在第三季度增加近200億美元，二季度出現2015年以來的首次下滑。

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