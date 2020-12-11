美FCC表決通過考慮禁止中國電信進入美國市場

外媒報道，美國聯邦通信委員會(FCC)稱，正在考慮是否禁止中國電信(美洲)公司進入美國市場。FCC以5比0的投票結果表示，該委員會將考慮中國電信與中國政府的關係是否對美國安全構成威脅。

FCC主席Ajit Pai強調有充分的理由這樣做，指一些安全機構稱中國電信美洲公司沒有遵守網絡安全和隱私法，並為中國政府資助的經濟間諜活動和干擾美國通信流量提供了機會。

FCC在4月點名中國電信，中國聯通美洲公司、Pacific Networks Corp.及其子公司ComNet，要求該些企業解釋為甚麼FCC不應該撤銷對其進入美國市場的授權。

中國電信美洲公司在6月8日提交的文件中向FCC表示，該公司是一家位於美國的獨立企業，不受中國政府的控制，如果FCC持反對意見，中國電信美洲公司願意召開聽證會。

事實上，FCC去年已經禁止中國移動進入美國市場，並表示將審查其他公司的記錄。

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