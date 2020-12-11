紐約期油收漲逾2% 布油3月來首次升穿50美元
2020年12月11日 03:45
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(Getty Images圖片)
新冠肺炎疫苗陸續在各地開始接種，投資者預期經濟前景趨穩，原油市場有資金湧入，刺激國際油價周四(10日)上揚，紐約1月期油收報每桶46.78美元，升1.26美元或2.77%；布蘭特2月期油收報每桶50.25美元，升1.39美元或2.84%，創3月以來收市新高。
TD Securities全球商品策略主管Bart Melek表示，市場預期疫苗將有助全球經濟回到正軌，推動油價周四做好。
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