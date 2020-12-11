美股收市：道指跌69點　納指強勢轉升

市場關注美國國會就紓困方案的談判進展，美股3大指數窄幅上落。道指收報29,999點，跌69點或0.23%；標指收報3,668點，跌4點或0.13%；納指低開91點後快速回升，全日收報12,405點，升66點或0.54%。

美國眾議院周三批准將聯邦政府支出延長一周，使議員們有更多時間來討論包括1.4萬億美元綜合支出措施在內的更廣泛支出計劃。

目前美國國會正在討論一項9,080億美元的刺激計劃，該計劃獲眾議院議長佩洛西和一些參議院共和黨議員支持。佩洛西周四表示，兩黨的談判取得了重大進展，但稱雙方在企業債務寬免的問題上正展開辯論。

不過，有報道稱，參議院多數黨派領袖麥康奈爾表明不會支持9,080億美元的刺激計劃，指他希望國會通過一項抗疫紓困救濟法案，但不傾向州及地方政府獲得救助。參議院少數黨派領袖舒默直言，麥康奈爾的提議並不真誠。

Aegon Asset Management首席宏觀策略師Frank Rybinski直言，美國國會未能就刺激措施達成協議可能會在短期內對風險資產帶來傷害。

另一方面，華爾街分析師相信，新冠疫苗的大規模接種將使2021年美股再創新高。The Bahnsen Group首席投資官David Bahnsen表示，這是經典​​的板塊輪換，自9月溫和啟動的均值回歸交易的延續，相信它還會延續更長時間。

數據方面，美國疫情反彈恐拖累就業市場。美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數由前一周的71.6萬人，大增13.7萬人至85.3萬人，遠多過預期72.5萬人，而前周持續申領救濟人數亦由552.7萬人升至575.7萬人，高過預期521萬人。

美國勞工部公布，11月份消費物價指數按月升0.2%，高過預期0.1%升幅，按年亦升1.2%，略高預期增加1.1%。至於上月扣除食品及能源的核心指數按月升0.2%，亦高過預期增長0.1%。

對於後市，高盛策略員發表報告，估計標指每股純利今年倒退17%後，明年將反彈29%，高過其他市場預測，主要反映該行料企業邊際利潤率明年將升至11.1%，僅較2018年高峰低20點子，亦高市場平均預測的10.7%。以行業計，高盛預期周期性行動將帶動盈利增長，而資訊科技股繼續是每股盈利、銷售及邊際利潤的「最重要」增長推動力。

值得留意的是，美國首次公開招股(IPO)市場持續熾熱，短租住宿網站Airbnb股份周四掛牌上市，最終以每股68美元定價，高過介乎56至60美元的招股價範圍，集資約35億美元(約273億港元)，市值達470億美元。Airbnb股價首掛收報144.71美元，升112.81%。

至於美國送餐初創企業DoorDash未能延續首日掛牌大升92%的強勢，其股價周四收報186美元，跌2.11%。

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