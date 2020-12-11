致富：善用延期年金享稅務減免兼為退休作綢繆

踏入交稅季節，大家有否想過如何可以節省稅款？合資格延期年金保費可作稅務扣減，讓投資取態相對保守的港人，以較低風險的投資組合累積退休儲備，慳稅及儲蓄的同時，更兼享人壽保障，讓生活倍添安心。

致富財富管理部總經理張德明表示，隨着人均壽命延長，普羅大眾宜盡早為退休作好準備，年金可為受保人在退休後提供穩定現金流，值得考慮。一般而言，年金的投資組合以能提供固定收入的資產（如債券）為主，小部分為增長型資產（如股票），並會為受保人提供保證和非保證的回報，是投資風險相對較低的產品。

他以一位40歲男士為例，若每年供款6萬港元，持續10年，其後讓計劃繼續滾存，在60歲退休時開始提取。基本情況下他每月可提取4,875元現金直至終老，相當於內部回報率(IRR) 4.3%。而在樂觀和悲觀情景的預期下，他每月可分別提取6,311和3,549元，內部回報率分別為5.2%和3.2%。

透過合資格延期年金保單作退休儲蓄可享稅務扣除，在明年3月底之前投保並生效的計劃可獲2020/21課稅年度的薪俸稅稅務減免，若納稅人盡用6萬元免稅額，以現時薪俸稅最高稅率17%計算，每年可節省10,200元稅款，進一步提高投資年金的回報。

他續指，夫婦之間的扣稅餘額亦可靈活分配，兩人每年合共有最高12萬港元扣稅額。舉例在同一個課稅年度，陳先生和陳太各自買了一份每年保費10萬元和2萬元的合資格延期年金後，在申請稅務減免上，陳先生雖然只能申請上限6萬元的扣稅額，但餘額的4萬元扣稅額可撥給陳太，讓她可申請的扣稅額提高至6萬元。惟需注意夫婦兩人均需要有課稅入息，才可作以上分配。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020