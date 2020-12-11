美國新股市場熾熱　Airbnb首掛即飆112%

美國首次公開招股(IPO)市場持續熾熱，短租住宿網站Airbnb股份周四掛牌上市，最終以每股68美元定價，高過介乎56至60美元的招股價範圍，集資約35億美元(約273億港元)，市值達470億美元。

Airbnb股價周四(10日)正式掛牌，第一口價報146美元，較招股價68美元高114.7%，收報144.71美元，升112.81%，市值高達864.57億美元。

根據招股說明書，Airbnb在今年第三季錄得收入13.4億美元，按年下跌近19%；錄得淨利潤2.19億美元。今年首9個月計，公司收入按年跌逾32%至25億美元；淨虧損按年擴大超過一倍至6.97億美元。

據統計美國交易所今年IPO的累計融資規模已超過1,630億美元，宗數達420宗，其中包括DoorDash規模33.7億美元的上市交易，規模直逼2000年互聯網泡沫時的紀錄。

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