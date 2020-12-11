大同機械獲控股股東溢價29.9%私有化　復牌曾漲26%

要約人擬透過內部財務資源及通海財務根據貸款協議向要約人提供貸款融通撥付建議事項所需的現金。

於該公告日期，協議安排股份包括協議安排股東所持有或實益擁有的合共約4.11億股股份，相當於已發行股份總數約47.7%。

於協議安排生效後，要約人將直接持有已發行股份總數的75.05%，而要約人一致

行動人士將直接持有已發行股份總數的24.95%。

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