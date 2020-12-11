英倫銀行放寬限制！滙豐渣打可考慮恢復派息

英倫銀行(即英國央行)周四(10日)表示，容許英國的銀行恢復部分派息，認為當地大型銀行有能力抵禦新冠肺炎疫情帶來的損失。這意味到滙豐、巴克萊等大型銀行可以重新考慮恢復派息及回購股份。

英倫銀行旗下審慎監管局(Prudential Regulation Authority)指，當地銀行資本狀況良好，可以在目前疫情下繼續支持實體經濟。該局續指，英倫銀行在3月份指示當地7家主要銀行暫停派息及股份回購的限制措施已經沒有必要，銀行管理層可以自行考慮派發等安排。

外媒報道，渣打集團對於英倫銀行的決定表示歡迎，並指將會在明年2月25日評估恢復向股東進行派發。滙豐、巴克萊未有對此進行回應。NatWest Group Plc則稱，將會在今年底決定是否恢復派息。

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