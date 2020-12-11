【專家點評】麥嘉嘉：科技龍頭為明年投資焦點

2020年的港股市場，成長大幅跑贏價值。以醫療、消費、科技爲主的成長板塊明顯跑贏以金融、地産、能源爲主的價值板塊。醫療、科技行業基金2020年錄得大量資金淨流入。相反，油氣、地産、金融等主題指數，以及恒生中國企業指數年內至今仍爲負收益。

展望2021年，最重要的宏觀背景爲全球從新冠肺炎疫情步出，全球經濟有望開啟復甦進程；但復甦有預期差，順周期板塊以銀行和保險爲代表的金融板塊，在宏觀經濟確立復甦+政策環境逐步放鬆的背景下，基本面和估值在上半年，特別是一季度有望迎來回升，亦將帶領指數走出上升行情；低基數效應，疊加中國經濟明年第一季增速有望創下新高，利好整體順周期板塊的估值修復。

2021年港股市場存在傳統行業估值修復帶來的投資機會。節奏方面，上半年可能優于下半年，重點把握一季度。整體而言，復甦乃是2021年港股市場的投資主題。板塊方面，我們建議關注新經濟板塊，另外亦要留意與消費相關的股份，包括汽車、食品飲料、醫療保健及互聯網消費等。同時，我們建議部署周期股。

2020受累于疫情的服務業，在2021有望逐季向上：絕大多數行業在2021年的業績同比增速可能逐季下行；但以旅遊、航空、酒店、澳門博彩爲代表的消費服務業，考慮到基數效應，其2021年業績增速高點可能出現在年中甚至年末，是爲數不多的業績增速有望逐季上行的板塊。

科技仍然是重要戰場，港股逐漸形成了以互聯網公司+消費電子爲主體的差異化科技資產池，且龍頭公司的業績高增能够消化其估值水平，長期而言科技的配置價值仍不容忽視。制度革新可能是下一個重要催化劑，關注第二上市公司納入港股通的進程會否取得突破。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020