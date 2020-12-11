【匯通天下】溫灼培：日勢加大量寬　Yen穩中看漲

日本在周二宣布推出新一輪的刺激經濟方案，總金額約7,080億美元。不排除這是美歐日新一輪救經濟方案推出的序幕。日本政府由於財赤嚴重，料上述方案很大機會是要日本央行加大量化寬鬆以作配合。雖然如此，如果方案推出後有助改善日本經濟，料對日圓匯價的影響未必不利。再者，歐洲央行及聯儲局亦在準備加大量寬，這可抵銷日本央行量寬對其貨幣帶來的負面影響。

筆者看好日圓，主要是預期美元整體大方向是繼續呈弱。再者，相對日本的3大出口競爭對手，中國、南韓及歐盟的貨幣，日圓匯價屬嚴重偏低。在相對這些貨幣的交叉盤上，日圓均處於今年低位。有一點大家必須理解，每個國家也期望多賺外匯，惟擔心若匯率過高會損害出口。

不過，當其競爭對手匯價相對變強，日本財金官員再沒理據要把日圓匯價壓低。再者，日本要進口不少原料，日圓過弱也不利當地經濟。

事實上，從圖表所見，日圓兌美元匯價從今年3月起便一直在上升軌中走動，惟升幅緩慢。這也是可以理解，因為日本的經濟實在疲弱，而因疫情關系，出口情況亦變得嚴峻，所以相信日本財金官員難容日圓大升。圖表上，日圓首個上升阻力於103兌每美元，如升破即可上試102水平。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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