【市前重點睇】道指再失3萬點關　油價趨升

●踏入亞洲時段，美匯指數跌至90.78；港匯反覆處7.7516；離岸人民幣(CNH)見6.5358；美元兌日圓報104.18；歐元企1.2142；英鎊見1.3302。金價跌至1,836美元。布油升穿50美元；紐油徘徊於47美元水平。道指期貨靠穩，暫升逾50點。

●Airbnb股價周四(10日)正式掛牌，第一口價報146美元，較招股價68美元高114.7%，收報144.71美元，升112.81%，市值高達864.57億美元。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報26,542點，升132點或0.5%。

●即月恒生指數夜期收報26,530點，升117點，高水119點，成交16,930張。

●美國上周首次申領失業救濟人數由前一周的71.6萬人，大增13.7萬人至85.3萬人，遠多過預期72.5萬人。

●美國11月消費物價指數按月升0.2%，高過預期0.1%的升幅，按年亦升1.2%，略高預期增加1.1%。

●美國11月財政預算赤字1,453億美元，市場預期為赤字1,990億美元，前值為赤字2,099億美元。

●紐約2月期金收報每安士1,837.4美元，跌1.1美元或0.1%。

●紐約1月期油收報每桶46.78美元，升1.26美元或2.77%；布蘭特2月期油收報每桶50.25美元，升1.39美元或2.84%，創3月以來收市新高。

●英國富時100指數收報6,599點，升35點或0.54%；法國CAC指數收報5,549點，升2點或0.05%；德國DAX指數收報13,295點，跌44點或0.33%。

●歐洲央行議息後一如預期再度「放水」，加碼買債5,000億歐元(約4.69萬億港元)，令抗疫緊急買債規模擴至1.85萬億歐元，且有關計劃期限延長9個月，由明年6月底進一步延至最少2022年3月底。

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