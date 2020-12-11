【股民熱話】特朗普若成功翻盤　3大市場反應你要知…

雖然距離2021年1月21日新任總統上任的日子不遠，但美國總統特朗普並未有放棄為大選結果「翻盤」機會，其就大選結果提出的訴訟，已去到美國最高法院，且戰情正趨白熱化。據講，全美國17個州群起響應德州，向最高法院提告4大搖擺州選舉違憲。看來，未來一個多月，美國的政局醞釀巨變，一旦成功，仲好睇過戲！

事實上，特朗普雖然即將要交出總統權力，但他未有如以往美國政府換屆前作準備，反而把握機會做他認為要做的事，尤其是針對中國。近期特朗普頻頻針對中國頒布各式制裁令，據美國前財政部制裁事務顧問Adam M. Smith統計，特朗普任內採取超過3,900項制裁措施，已破盡美國政壇紀錄，平均每天簽發近3項，對象包括國家、企業、私人，甚至船隻。

這麼認真的一場鬥爭，若然特朗普真係「翻盤」成功，金融市場至少有3大反應，股民要有心理準備！

第1，美國民主制度受挑戰，政經動盪或會維持一段時間，即使疫苗面世令疫情逐漸受控，但難阻美元加速貶值，引發全球金、股、匯市大幅震盪。

第2，特朗普如此波折地連任，若其再次獲得權力，相信定必會對曾阻撓其連任的力量「有仇報仇」。中美關係緊張將在短時間內全面升級，科技加快脫鈎，甚而向中國商品加徵更多關稅，加大制裁中企，並有機會藉南海及香港問題挑起「戰火」，以打擊中國經濟復甦勢頭，令全球地緣政治風險急升。是故，明年的經濟前景尚未可料，而黃金等避險資產，經本輪調整過後，或再有一番利好行情。

第3，中美金融戰將會升級，特朗普政府將加快採取行動，向熱衷於投資中國金融市場的美國投資銀行界開刀，逼投行界歸隊，致使中國金融市場當災，而以中國資產為主的港股亦會備受沽壓。

當然，心嗰句，筆者認為呢一刻為止，特朗普要想「翻盤」仍然是極不容易。只是，術數上，今個月土星與木星連成一線，且是1226年相距最近的一次，有說地球必有災禍，會唔會就係指美國政壇巨變？炒股屬偏財，股民唔多唔少都信邪。反正已挨年近晚，今年以來股市投資回報亦不差，近期交投轉靜，反映在政治市和天文異象當前，唔少資金都選擇提早收爐離場，等過咗明年1月中旬美國政局明朗化，再謀入市策略。

東網產經專欄作者 帥哥

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