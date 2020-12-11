英國約翰遜：「很大可能」無貿易協議下脫歐

英國及歐盟的後脫歐貿易談判踏入最後階段，但英國首相約翰遜周四(10日)發放悲觀訊息，稱英國「很大可能」在無貿易協議之下脫歐。

英國和歐盟的談判在布魯塞爾進行，雙方在周三(9日)同意，下周日(13日)或之前一定要達成協議，否則就要為無協議脫歐做準備。不過，約翰遜周四與歐盟委員會主席萊恩會談之後並無突破。約翰遜稱，歐盟方面希望英國仍受歐盟的法制束縛，否則會面徵收入口稅等懲罰，「令事情難上加難」。

約翰遜表示：「很大機會，我們將會有一個有如澳洲與歐盟關係的解決方案，多於一個有如加拿大與歐盟關係的解決方案」。加拿大與歐盟有簽訂貿易協議，但澳洲則沒有，是以約翰遜言下之意，是英國很有可能無協議下脫歐。

為防出現英國無協議脫歐，歐盟在周四已拋出應變方案，一旦在今年12月31日脫歐過渡期完結之際雙方沒有達成協議，歐盟和英國之間基本的空中和陸地交通仍會維持，以及在一年之內，仍允許歐盟和英國船隻往來彼此水域互惠捕魚的可能性。

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