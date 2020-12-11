港股曾升近300點　小米創新高

港股升幅持續，恒指曾升近300點，高見26,704點。小米集團最多升4.3%，高見28.8港元創新高。

油股有支持，中國海洋石油升幅一度擴大至近8%。

光伏股大漲，保利協鑫能源最多升28%，卡姆丹克太陽能曾升10%。

【09:20】【港股開市】恒指升逾200點 滙控升1%

恒生指數周五(11日)高開223點或0.8%，報26,634點；國企指數高開89點或0.8%，至10,505點；恒生科技指數高開97點或1.2%，報8,123點。

英倫銀行表示容許英國的銀行恢復部分派息，滙豐控股和渣打集團齊升約2%。

大型科網股撐市，騰訊控股升1.5%；阿里巴巴、美團、小米集團同升逾1%。手機設備股繼續逆市跑輸，舜宇光學科技跌逾2%，瑞聲科技略回。

國際油價上升，中國海洋石油飆5.5%，中國石油股份升3.8%。

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