新股專輯：泡泡瑪特炒高逾1倍 大唐集團「潛水」20%
2020年12月11日 09:25
東網電視更多新聞短片
周五(11日)有2隻新股首日掛牌，中國潮流百貨零售泡泡瑪特(09992)表現突出，開市報77.1港元，其後炒高112%，高見81.75元，一手200股最多帳賺8,650元，最新仍企穩於80元之上，報80.05元，成交額逾33億元。
至於內地房地產商大唐集團(02117)則「潛水」，開市報4.56元，與招股價睇齊，且已為暫時高位，之後一度挫近21%至3.61元低位，最新報4.34元，成交逾2,600萬元。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020