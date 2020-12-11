三桶油做好 中信証券：積極布局油價長期回升周期
2020年12月11日 10:32
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港股今早(11日)向好，三桶油--中海油(00883)、中國石油(00857)及中國石化(00386)即市升幅介乎3至6%(油氣能源板塊追蹤：https://bit.ly/2KdoKWi )。券商中信証券的研究報告指出，歐洲央行流動性釋放超預期，油價時隔9月重新站上每桶50美元。中長期來看，此輪供應端的收縮程度可能超市場預期，成為推升油價持續回升的主要驅動力，故堅定推薦布局以下三條主線：
1）油氣勘探開發產業鏈上的高彈性標的中海油、中海油服(02883)，建議關注傑瑞股份、中國石油(00857)；2）增長性好，油價回升成本優勢不斷凸顯的煤化工龍頭寶豐能源、華魯恒升，輕烴裂解龍頭衞星石化、東華能源；3）短期受益於庫存增值，長期受益於需求復甦的成長型民營大煉化龍頭恒力石化、東方盛虹。
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