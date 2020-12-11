穆迪：中國經濟復甦不平衡　明年金融機構風險大

國際評級公司——穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service)預計，儘管中國經濟將在明年逐步復甦，GDP增長有望達7%，但鑑於內地經濟復甦不平衡、政策支持不足，和金融服務數碼化步伐加快，內地金融機構仍將在明年面臨重大經濟和政策風險。

外媒引述穆迪的報告指出，儘管穆迪預計，內地經濟將在明年逐步復甦、GDP將增長7%，但由於內地經濟復甦不平衡、政策面支持不足，和金融服務數碼化加快，金融機構仍將在2021年面臨重大經濟和政策風險。

穆迪指出，具體而言，中資銀行將繼續面臨新不良貸款形成的風險，加上銀行的信貸成本居高不下，都將削弱銀行的盈利能力，和產生資本的能力。而雖然在此情況下，不良資產管理公司將有更多商機，但要處置不良資產將會更困難，且不良資產還會為此類公司的資產風險和盈利能力帶來壓力。

此外，內地的租賃公司也將面臨挑戰，由於全球航空運輸持續癱瘓，海上飛機租賃業務組合亦將持續承壓。

不過，充裕的流動性和低槓桿，將繼續支持內地證券公司，同時，強勁的資本和投資收益率反彈，也支持了內地的保險公司。而內地即將實施的C-ROSS二期工程，預計也將促進保險公司的資本強化措施，和鼓勵發行資本證券，故穆迪認為內地證券和保險公司的前景穩定。

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