5G競賽：瑞銀料明年半導體業盈利增逾30%

投資銀行--瑞銀財富管理認為，全球5G產業競爭加劇，將帶動相關行業增長，如半導體、晶片生產、電信設備、基地台營運商，以及平台的發展也會受到推動，預料2021年半導體產業的盈利將按年增長逾30%，增速高於整體科技板塊及全球市場。

外電引述瑞銀發表的報告指出，2021年半導體行業的盈利將按年增長逾30%，同時還預料，電訊設備的資本開支將攀升，從2019年約75億美元增加近20倍，到2025年達每年1,500億美元。

報告指出，智慧型手機需求經過多年低迷，未來12至18個月供應鏈將出現強勁的投資機會。該行又認為，中國品牌積極發展5G手機，其5G手機銷售佔本土市場出貨量近3分之2，而蘋果公司今年亦推出首支5G手機，料可能會跟上類似的增長軌道，預料2021年將出現由5G帶動的手機換機潮。

此外，現時晶圓設備開支的紀律性還很高，預計廠商的定價能力改善將帶動邊際利潤強勁增長，至於佔全球半導體收入逾4分之1的記憶體產業，亦將受惠於更強的定價能力。

該行又預期，未來數年全球電訊營運商將會逐漸擴大其5G網絡，這將涉及在技術及電訊基礎設施的大量投資。以整個生命周期計算，中國部署5G的成本將較4G高出30%，這意味着未來10年全球將投資數千億美元，使無線網絡從前端到後端都能支持5G 。

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