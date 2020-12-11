港股格局：姚浩然料短線處拉鋸局面

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，目前環球股票市場處於Risk on狀況，美股近期亦主要在高位橫行。臨近年尾，今年主攻新經濟股的基金，相信將傾向鎖定利潤，加上部分資金流入新股市場，料港股短期處於拉鋸局面，預期恒指將維持在在26,200至26,800點區間上落，除非後市上破27,000點阻力，或下穿26,000點支持，方可見方向。

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