港股格局：姚浩然料短線處拉鋸局面
2020年12月11日 10:53
東網電視更多新聞短片
時富財富管理董事總經理姚浩然表示，目前環球股票市場處於Risk on狀況，美股近期亦主要在高位橫行。臨近年尾，今年主攻新經濟股的基金，相信將傾向鎖定利潤，加上部分資金流入新股市場，料港股短期處於拉鋸局面，預期恒指將維持在在26,200至26,800點區間上落，除非後市上破27,000點阻力，或下穿26,000點支持，方可見方向。
英倫銀行稱，將會放寬限制，容許包括滙控(00005)在內的英國大型銀行，恢復部分派息及派花紅，消息帶動滙控周五(11日)早段曾升逾1%。姚認為，雖然滙控目前股息率未算太吸引，但派息好過不派。不過，由於市場對此消息已有一定預期，股價短期上升動力不大，後市走勢取決於美國10年債息表現，若然債息持續上升，對滙控有利，股價整固後有望再上。
周五(11日)有兩隻新股首掛，當中包括招股反應熱烈的泡泡瑪特(09992)，上市後表現強勁。姚浩然指，就估值而言，泡泡瑪特估值已偏貴，但短線料仍會吸引資金炒作，建議投資者設定止蝕位才入場跟炒。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020