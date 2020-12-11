創「散工經濟」先例！英送餐公司Just Eat擬給外賣員福利...

今年已與荷蘭同業Takeaway.com合併的英國送餐服務公司Just Eat公布，計劃發放時薪予旗下逾千名英國外賣員，並提供有薪病假及退休金提撥等福利，為「散工經濟」(gig economy)開創先河，令競爭對手之一戶戶送(Deliveroo)及召車App公司Uber等同業受壓。

所謂「散工經濟」，即以科技打破傳統的僱傭形式，員工在工作方面獲得更大控制權，生活上更具彈性及自主性；不過，大多數企業平台沒有與員工簽訂正式的勞動合約，導致員工面對缺乏勞工保障的問題。以外賣平台為例，外賣員一般不被平台公司視為「受僱」勞工，而是「合作夥伴」，故他們一般並無有薪假期及團體保險，收入不穩，更需自行承擔工作上的風險。

Just Eat表示，計劃於明年3月底前在倫敦招聘逾1,000名員工，未來1年陸續在英國其他城市推行。旗下外賣員將依照全職、非全職或零時合約聘僱，讓部分保持彈性工時，但不會再按每完成一趟外送計酬。外賣員也可領到高於最低工資的時薪，並享有假期、有薪病假、退休金提撥及育嬰假等福利。

Just Eat英國事業總經理肯尼稱，以此種模式營運在英國是首次，但公司已在歐洲其他市場採取相類似措施，但不會直接聘請員工，而是透過人力資源公司任仕達(Randstad)招聘，因這做法可讓公司運作更有效率，而營運成本將會隨着新計劃實施而提高，但這是「做正確的事」。不過，有市場人士批評，擔心Just Eat外判的做法，改善員工福利的承諾可能會打了折扣而「變質」。

英獨立工作者聯盟(IWGB)外送員與物流支部主席霍華德表示，Just Eat的改變反映疫情期間輿論對重要勞工的看法改變，令該公司與眾不同，且證明未必要在彈性與基本勞工權利間作取捨；但Just Eat透過Randstad外判工作，顯示仍有漫長的路要走。若真的嚴肅看待勞工權益和安全，應將外賣員納為公司員工。

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