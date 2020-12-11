蘇寧控股將股權質押給阿里　惹兩大電商合併疑惑

內媒引述業界指出，這次質押是蘇寧控股主動要求，透過借助阿里在線上電商及資本雄厚的優勢，幫助蘇寧在線上和實體店面有更好發展。同時，這次質押的主體是蘇寧控股集團，蘇寧控股集團持有上市主體蘇寧易購的股權只有3.98%，非常少的一部分，不是上市主體全部。現階段蘇寧易購還是有很強的實力，並不存在流動性問題。

此外，亦有分析指出，選擇蘇寧控股集團股權質押，並非涉及到上市公司蘇寧易購，最大好處就是不用向市場作公開資訊的揭露。判斷一個大企業的流動性問題還需要更多指標和數據，對這此股權質押，更傾向於是到了年底，大部分企業要多增加一點現金，這是一般公司常規的操作方式。

蘇寧易購第三季十大流通股東名單顯示，阿里巴巴子公司淘寶（中國）軟件持有蘇寧易購20%的股權，名列第2大股東，而蘇寧控股集團則是第4大股東。

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