港股格局：梁偉源料滙豐短線再升空間不大

港股周五早間一度升近300點，至26,704點。大華繼顯執行董事梁偉源表示，恒指在12月不會有太明顯方向，預期續會在26,000至27,000點區間內上落，原因是不少機構投資者年內錄得不俗的投資表現，臨近年底不會有太多動作，料今月下旬市況更趨淡靜。另外，近期新股市場活躍及多了公司進行配股，吸走了不少市場資金，令資金傾向只在新、舊經濟股之間兩邊走。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020