港股格局：梁偉源料滙豐短線再升空間不大
2020年12月11日 10:56
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港股周五早間一度升近300點，至26,704點。大華繼顯執行董事梁偉源表示，恒指在12月不會有太明顯方向，預期續會在26,000至27,000點區間內上落，原因是不少機構投資者年內錄得不俗的投資表現，臨近年底不會有太多動作，料今月下旬市況更趨淡靜。另外，近期新股市場活躍及多了公司進行配股，吸走了不少市場資金，令資金傾向只在新、舊經濟股之間兩邊走。
因此，他認為較貼市的投資者，可跟隨資金流向在新、舊經濟股之間尋找機會，並可短炒個別新股。例如京東健康(06618)將會獲納入多項指數，在機構投資者貨源未必足夠下，股價有機會繼續高企。
至於英倫銀行表示，容許英國的銀行恢復部分派息及回購股份，刺激滙豐控股(00005)周五早間高位升至42.8港元。惟他提醒，銀行派息前提是要具備充足資本，預計即使滙控開始考慮派息，明年首季和次季的派息尚未重返被禁派息前的息率水平，加上滙控股價早前已累升不少，相信已充分反映重新派息因素，股價短期不會借此消息而有很大上升空間。
另外，受國際油價上升帶動，中國海洋石油(00883)和中國石油股份(00857)周五早間大幅反彈，他指若然疫苗接種順利和有效，市場進一步加強對全球經濟復甦信心，才會令國際油價繼續向上，短線而言預期石油股會與大市一樣維持牛皮上落。
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