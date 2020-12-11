【專家點評】李偉傑：嘉宏教育受惠內地學生留國升學

集團的專業與課程以市場為導向，研究經濟發展和行業需求以確定勞務市場上供不應求的職務，基於對當前及預期市場需求的研究，建立以市場為導向的專業群組。

截至今年10月底，集團在校生人數按年增14%至3.89萬人，而新招生人數則按年升19%至1.45萬人。集團表示校生人數增加主要由於集團於2020年擴建了其現有學校校園令招生名額增加所致，而未來業務策略上，將拓展業務營運及學校網絡以實現規模經濟，集團已於鄭州經貿學院主校區建設新樓，建設總建築面積27,000平方米的額外三棟學生宿舍及額外兩棟教學樓。預計2020/2021學年鄭州經貿學院的學生容納量將會增加，從而收益將會相應增加。此外，集團擴建了浙江省杭州市長征學院的現有校園，建造新的學生宿舍、學生知識交流中心及食堂。另集團計劃在河南省開封市建立鄭州經貿學院的新校區，主要開設本科課程，估計學生容納量約為15,000人。

值得一提，嘉宏教育平均學費於行業偏低，旗下的三所學校學費均未達到15,000元人民幣，與在港上市的其他民辦教育機構平均20,000元人民幣的學費相比， 平均學費存在差距，若差距收窄可帶來正面盈利提升動力，預料經營狀況持續具有增長空間，與此同時地緣政治緊張，影響中國學生出國留學意願，因而國內教育相信吸納該批高端學生報讀契機，股價近期在100天線水平進行整固格局，建議可在3.4港元水平開始吸納，短線有望挑戰高位3.92元水平，中線看4.20元。假若跌穿11月低位3.12元需要提高警覺，跌穿3元就必須要先行止蝕。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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