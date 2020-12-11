【瑞通推介】中海油反彈上7元 小米創新高即市資金湧熊
2020年12月11日 11:02
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上周新申領失業救濟數據不及預期，加上市場觀望新一輪紓困方案談判進展，道指隔晚收報29,999點，跌69點(或0.2%)。恒指昨一度跌逾200點，收市跌幅收窄至92點(或0.3%)，報26,410點。今早曾升近300點，一度升穿26,700點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾3,400萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾8,500萬元，反映投資者預期大市將回升。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。
母公司被美國列入制裁黑名單的中海油(00883)弱勢持續，昨曾跌至6.5元，續創今年三月以來低位，全日收跌2.3%於6.55元。股份在大成交下錄五連跌，累挫近15%，若計算兩星期股價表現，累跌14日RSI處超賣水平。國際油價近日表現反覆，既受美國上周原油庫存意外急增拖累，同時市場憧憬新冠疫苗廣泛接種後經濟將見復甦，帶動原油需求。油價隔晚升逾2%，中海油今早曾彈逾7%，觸及7.07元，其後升幅略收窄。分別有超過1,100萬元和逾10萬元在昨日淨流入其好倉和淡倉。
小米(01810)曾升超過4%，創過28.8元之歷史新高。昨日有近2,500萬元淨流入小米好倉，於個股好淡倉項目，錄得最多資金淨流入。
舜宇光學(02382)遇上關鍵零部件缺貨問題，11月手機鏡頭和手機攝像模組出貨量均錄按年及按月跌幅。券商對其前景好淡分歧，而舜宇股價昨曾下挫5.9%，低見144.5元，收市跌幅收窄至3.3%，報148.4元，跌穿10天線，是最弱藍籌。另外，中國信通院公布，11月內地手機市場總體出貨量2958.4萬部，按年下降15.1%。舜宇今早表現反覆，曾挫近半成，跌至141元邊，其後跌幅縮至約1%，暫連跌三日。昨有約2.9億元北水淨買入舜宇。輪證資金流方面，分別有逾180萬元和逾60萬元淨流出其好倉和淡倉。
正式染藍不久的美團(03690)近日出現日升日跌走勢，昨成功收復早段約1.8%的跌幅，轉升0.2%收市，報287元，續處10天和50天線之間。據報美團關聯公司北京三快科技有限公司近日新增「美團專業藥房」商標，國際分類為醫療園藝、廣告銷售。美團今早最多升逾2%，一度升至294元，其後升幅收窄。昨分別有逾20萬元和逾300萬元淨流入其好倉和淡倉。
有報道傳長城汽車(02333)計劃推出全新智能電動汽車獨立品牌，不過受券商下調其評級影響，長汽昨反覆偏軟，最多曾挫逾4%至14.66元，收跌1.4%於15.08元。股份今早一度漲逾4%，曾重上15.7元之上。昨有小量資金淨流出其好倉。
瑞通相關認股證之選擇：
中海油輕微價外、中短期購(12314)，行使價：7.99元，2021年5月到期，實際槓桿：5.8倍
小米貼價、短期購(26202)，行使價：29.38元，2021年3月到期，實際槓桿：5.4倍
小米輕微價外、中短期沽(19660)，行使價：23.8元，2021年6月到期，實際槓桿：3.6倍
舜光輕微價外、中短期購(16510)，行使價：168.8元，2021年4月到期，實際槓桿：5倍
舜光輕微價外、中短期沽(19870)，行使價：131.98元，2021年4月到期，實際槓桿：3.4倍
美團輕微價外、中短期購(18039)，行使價：331.88元，2021年6月到期，實際槓桿：4.3倍
美團輕微價外、中短期沽(18034)，行使價：264.88元，2021年6月到期，實際槓桿：3.4倍
長汽輕微價外、中短期購(18768)，行使價：17.49元，2021年6月到期，實際槓桿：3.3倍
吉利價外、中短期購(18567)，行使價：28.88元，2021年6月到期，實際槓桿：4.2倍
吉利價外、中短期沽(18581)，行使價：17.69元，2021年5月到期，實際槓桿：4.1倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(55208)，收回價：26110點，槓桿比率：50倍
恒指熊證(55206)，收回價：27140點，槓桿比率：35倍
海油牛證(63737)，收回價：6.41元，槓桿比率：9.3倍
小米牛證(50728)，收回價：25.349元，槓桿比率：9倍
小米熊證(51418)，收回價：30.28元，槓桿比率：9倍
舜光牛證(63694)，收回價：132.99元，槓桿比率：7.2倍
舜光熊證(51005)，收回價：161.6元，槓桿比率：8倍
美團牛證(68866)，收回價：270.6元，槓桿比率：13.8倍
美團熊證(50076)，收回價：308.001元，槓桿比率：11.1倍
全場最貼吉利牛證(54217)，收回價：20.08元，槓桿比率：11.5倍
吉利熊證(61949)，收回價：23.38元，槓桿比率：7.8倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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