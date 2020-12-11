【專家樓評】黃詠欣：申請中小企財務支援　影響住宅按揭？

在疫情下，中小企業營商環境急劇惡化，政府推出了「中小企融資擔保計劃」為企業提供財務支援以紓解其困難，不過要注意申請了這個計劃可能會影響日後按揭批核。

最近，有一個客戶於一年前購入一個900萬港元的新盤，當時選了建築期付款計劃，現在建築期過後需要申請高成數按揭。他是自僱人士，持有公司股份之餘亦是受僱於該公司，客戶在年初時有見疫情嚴重亦未知何時結束，預計生意將受到一定影響，而政府推出的中小企補助貸款批核條件相對簡易，故以公司名義申請了該筆貸款以備不時之需。客戶為其常用銀行的「高端客戶」，故此政府貸款及按揭貸款都打算在該銀行申請，但銀行回覆因他申請了中小企補助貸款，意味着公司可能盈利會下挫，故未能成功批出按揭貸款。

客戶尋求我們協助，經筆者了解後，其實他齊備按揭批核的所有文件，包括公司利得稅單、個人薪俸稅單、公司核數報告、入息證明等，而且其公司生意一向穩定及每年均賺錢，而現時他以個人名義申請按揭，在信貸報告內不會顯示到該筆公司貸款，我們建議客戶在另一間銀行作申請，最終成功批出80%按揭。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020