【專家樓評】周定國：澳洲低息入市良機　3大城市買樓貼士

澳洲過去半年旅客幾乎「絕迹」，加上受疫情影響，當地人亦不便四出到訪其他國內城市。對於度假區城市的物業而言，租金有大幅下跌的迹象。然而，基於有部分留學生於今年初，即疫情爆發前已經到達澳洲，而且仍居於大學區附近，或者市中心物業，對這類物業而言，租務及租金水平並未受太大影響。

回顧今年年初時，澳元匯價低企，不少香港人或海外買家，都有入市澳洲物業，令當地物業價格出現不跌反升的情況，尤其是大城市的情況更為明顯。事實上，近期樓價錄得明顯跌幅的主要是公寓，或者是於最近1、2年落成的項目。

反觀悉尼地價不單錄得升幅，而且升勢頗為強勁。預計在地皮買少見少的情況下，地價將會繼續上升。近年移民至澳洲的人口持續上升，對於未來的住屋需求只會有增無減，按照目前平均每年錄得80萬人口增長的情況去看，預計到2030年澳洲總人口將超過3000萬人，並聚居於悉尼、墨爾本及布里斯班這3大主要城市。

不同城市有不同置業的理想類型。以悉尼為例，假如繼續投資於公寓，可能並非最佳選擇。第一，該城市公寓價格較高；二來當地仍有不少發展項目相繼落成。個人建議購入「屋連地」，或者直接購入一幅大地皮，實行「自己物業自己建造」，價錢會較為划算。

不過，假如是在布里斯班購買物業，公寓則是理想選擇，原因是該城市愈來愈多投資者及新移民，無論是首次到當地投資或者自用也好，都會建議以購買公寓作首選。

至於墨爾本，無論公寓或是地皮價格都相對穩定，反而地區的選擇就較為重要。例如購買鄰近大學的地區是理想選擇。然而，如果財務狀況許可，還是如悉尼一樣建議購置「屋連地」，始終自主性更大；甚至乎將來有機會「一開二」，拆開一間自住，一間投資亦無不可。

美聯環球營業董事(國際房地產) 周定國

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